17 Апреля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Словакия может запретить импорт дешевого украинского зерна

Словакия может в понедельник, 17 апреля, принять решение о запрете на ввоз украинского зерна, для этого соберется специальная правительственная рабочая группа, сообщил премьер Словакии Эдуард Хегер.

Ранее решение о приостановке импорта украинского зерна приняли Венгрия и Польша. Запрет в этих странах действует до 30 июня.

Ранее власти стран Восточной Европы обращались в Еврокомиссию с просьбой вернуть пошлину для украинского зерна, которое наводнило регион. Урожай местных фермеров пропадает, пока Украина экспортирует в Европу свое зерно. Ранее предполагалось, что оно будет переправляться через восточноевропейские страны в другие регионы, но на деле товар остается внутри этих стран. Еврокомиссия отказалась отменить беспошлинный режим для Украины.  

Теги: словакия, зерно, украина, импорт



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