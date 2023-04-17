Словакия может запретить импорт дешевого украинского зерна

Словакия может в понедельник, 17 апреля, принять решение о запрете на ввоз украинского зерна, для этого соберется специальная правительственная рабочая группа, сообщил премьер Словакии Эдуард Хегер.

Ранее решение о приостановке импорта украинского зерна приняли Венгрия и Польша. Запрет в этих странах действует до 30 июня.

Ранее власти стран Восточной Европы обращались в Еврокомиссию с просьбой вернуть пошлину для украинского зерна, которое наводнило регион. Урожай местных фермеров пропадает, пока Украина экспортирует в Европу свое зерно. Ранее предполагалось, что оно будет переправляться через восточноевропейские страны в другие регионы, но на деле товар остается внутри этих стран. Еврокомиссия отказалась отменить беспошлинный режим для Украины.