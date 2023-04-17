17 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В книжных магазинах стало меньше книг

В книжных магазинах становится меньше книг. В некоторых сетях книги занимают уже не больше 20-25% общей площади магазинов. Магазины вводят в ассортимент новые категории товаров, например, виниловые пластинки, чтобы удержать покупателей.

В сети магазинов "Республика" отмечают, что в ее московских книжных и интернет-магазине в марте 2022 г. более 55% ассортимента составляли книги, а к марту 2023 г. показатель снизился до 40%, пишет "Ъ". В "Читай-городе" также говорят о снижении доли книжного ассортимента в совокупном товарообороте сети, сокращается доля книг и в сети "Дом книги" и "Книга+".

Одна из причин снижения доли книг в общем ассортименте сетей – расторжение договоров с зарубежными правообладателями, тенденция связана с общим сокращением ассортимента и подорожанием книг, отмечают эксперты. Сокращение доли книг в профильных магазинах происходит не первый год и в России, и за рубежом.

Напомним, как сообщалось ранее, книгу экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина никто не спрашивает в магазинах. "Глубокомысленно" переиначив название культового антивоенного романа Ремарка (у Рогозина – "На западном фронте Бес перемен"), Рогозин выпустил книгу воспоминаний и размышлений тиражом 7 тыс. экземпляров. Счетчик заказов на сайте популярной сети книжных магазинов "Читай-город" показывал, что книгу, вышедшую в конце декабря, к началу февраля купили больше 50 раз, но меньше 100. Журналисты обошли пять крупных магазинов других сетей, но ни в одном продавцы не сообщили о хоть каком-то спросе на книгу Рогозина.

Теги: Книжный магазин, книга, покупатель



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