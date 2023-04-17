17 Апреля 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: theatral.ru

Гранты до 600 тысяч рублей на спектакли могут выиграть театры Тюменской области

Гранты до 600 тысяч рублей на создание спектакля могут выиграть театры и театральные коллективы Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Стартовал конкурс грантов регионального правительства, который проводит департамент культуры Тюменской области. Прием заявок – с 17 апреля до 17 мая.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила, что в области накоплены отличные примеры, когда театры, в том числе сельские, при финансовой поддержке правительства становились известными на всю Россию благодаря своим постановкам.

"В прошлом году грантовую поддержку получили шесть театральных проектов на общую сумму 2 млн руб. Ждем интересных заявок от наших театров!", - заявила она.

От 300 до 600 тысяч рублей предоставляются на постановку новых спектаклей по произведениям современной драматургии, русской или зарубежной классики, семейных и детских спектаклей, спектаклей в любительском театре.

Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе проводит главный специалист отдела развития отрасли управления финансов и развития отрасли Департамента культуры Тюменской области Носырева Ольга Александровна по телефону: 8(345)242-74-29.

Теги: спектакль, театры, конкурс



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