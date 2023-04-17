17 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Екатеринбурге осуждены наркодилеры, у которых изъяли более 1,5 кг "синтетики"

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителям города Алексею Боровикову и Ивану Старыгину. Обоих признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков и надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, весной прошлого года уральцы сбывали синтетические наркотики в Екатеринбурге, действуя в составе организованной группы. Их деятельность была строго законспирирована: для связи они использовали разные сим-карты, а общение между организатором и участниками проходило только в специальных программах обмена сообщениями.

В итоге оба были задержаны сотрудниками полиции 5 мая 2022 года. По месту их жительства и в тайниках, оборудованных в различных местах уральской столицы, было изъято свыше 1,5 кг "синтетики".

Суд приговорил Боровикова на 16 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Старыгин получил 11 лет в колонии строгого режима.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге было передано в суд уголовное дело о незаконном обороте крупной партии наркотиков. Владелец "товара" пытался выдать себя за силовика и журналиста.

Теги: наркотики, суд, Екатеринбург



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