Миграционный прирост населения в 2022 году был достигнут только за счет Таджикистана

В 2022 году миграционный прирост населения России сократился в несколько раз по сравнению с прошлыми годами, составив менее 62 тыс. человек, что стало наименьшим значением с 2004 года. Причем он был достигнут только за счет Таджикистана.

Эта страна стала единственной, которая дала заметный миграционный прирост. Несколько других республик обеспечили символический прирост, а еще несколько дали отрицательный, то есть число выбывших туда превысило число прибывших из них.

Интересно, что Таджикистан стал единственной страной СНГ, число иммигрантов из которой увеличилось в 2020 году, во время режима пандемии. В 2021-2022 гг. оно продолжило расти. Таджикистан стал основным донором мигрантов для России.

При этом за счет миграционного обмена со странами СНГ увеличилось население только 38 регионов из 85. Лидерами по этому показателю стали Севастополь (+0,8%) и Ханты-Мансийский АО (+0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге рост численности населения за счет мигрантов из стран СНГ был менее 0,1%.

Более значительное влияние на изменение численность населения оказал миграционный обмен между регионами России. Здесь, однако, меньшинство регионов продолжают притягивать к себе население подавляющего большинства других субъектов РФ. За счет внутрироссийской миграции выросло население 17 из 85 регионов. Самый большой прирост зафиксирован в Ленинградской области и Севастополе (+1,5%). Эти два субъекта минимум в два раза опережают по внутрироссийскому миграционном приросту остальные регионы (Адыгея, Москва, Московская область и др.).

Наибольший отток населения в другие регионы России зарегистрирован в Еврейской АО (-0,8%). Также большой отток наблюдался в Ямало-Ненецком АО, Коми, Северной Осетии, Калмыкии, Тыве, Магаданской и Мурманской областях, Забайкальском крае (-0,5%...-0,6%).

Что касается данных в абсолютном выражении, то наибольший прирост населения за счет миграционного обмена с другими территориями России получила Москва – 80 тыс. Далее идут Московская (49 тыс.), Ленинградская (30 тыс.) области, Краснодарский край (9 тыс.), Севастополь (8 тыс.).

Можно отметить, что число выбывших стало наибольшим с 1992 года и официально составило почти 700 тыс. человек.