17 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минтранс: Авиаперевозки в 2023 году могут подорожать на 15-30%

Стоимость внутренних авиаперевозок в России может вырасти на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне. Об этом сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

"В этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей", - заявил Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону.

В связи с этим возможен рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%, добавил он. "Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов", - приводит слова чиновника РИА Новости.

В декабре глава "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что стоимость авиабилетов на перелеты по России в 2023 году может вырасти как минимум на уровень инфляции. Он добавил, что компания могла бы переложить на пассажиров все дополнительно возникающие расходы, но делать этого не будет из-за ограниченной покупательной способности россиян.

Теги: авиаперевозки, внутренние рейсы, авиабилеты



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