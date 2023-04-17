В Челябинской области жители сообщили о массовом заморе рыбы на озере Малый Кременкуль

В Челябинской области на озере Малый Кременкуль произошел массовый замор рыбы. Об этом в соцсетях сообщили местные жители, передает корреспондент Накануне.RU.

"Озеро Малый Кременкуль, Челябинская область, огромный замор крупной рыбы! Вокруг озера садовые товарищества, люди обеспокоены. Озеро является местом отдыха и купания для садоводов и горожан. На озере около двух лет существует рыболовное хозяйство. Возможно это их упущение по аэрации озера", - написали в группе "Текслер, помоги" местные жители.

По их словам, ранее рыба в таком количестве не погибала.

Ранее в минэкологии предупредили южноуральцев, что в связи с окончанием зимнего сезона на водоемах возможен замор рыбы. Это естественный процесс, который происходит ежегодно.