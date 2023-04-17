17 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Администрация Екатеринбурга

Екатеринбург готов потратить на бюсты Петра I и Екатерины I почти 20 миллионов рублей

Восстановление бюстов Петра I и Екатерины I в Екатеринбурге потребует 19,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Администрация города объявила конкурс, подача заявок завершается 24 апреля. Восстановительные работы должны быть выполнены до 1 августа текущего года.

В январе жителям уральской столицы впервые показали, как будут выглядеть парные бюсты Петра I и Екатерины I. Оба расположатся у здания музея архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Теги: Екатеринбург, восстановление, бюсты Петра I и Екатерины I



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