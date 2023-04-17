17 Апреля 2023
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Общество В России Украина
Фото: admhmao.ru

Москалькова рассказала, как с Украины возвращали российских дальнобойщиков и моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала минувший год самым трудным в своей практике омбудсмена. Из-за СВО пришлось создать новые направления работы аппарата уполномоченного, которые заняли львиную долю внимания правозащитников.

"Никогда еще не было столь трудного года в моей практике. Сформировалось четыре новых правозащитных направление: работа с беженцами (более 5 млн пересекли границу), работа с обращениями с семьями военнослужащих, работа с семьями мобилизованных и оказание помощи соотечественникам, которые подвергались русофобии и репрессиям", - сообщила Москалькова, выступая в Госдуме.

От эвакуированных в 2022 году поступило 18 тыс. обращений, в этом году – еще несколько тысяч обращений было. По более чем 9 тыс. обращений была оказана помощь, рассказала омбудсмен. Многие обращения касались несвоевременной выплаты пособий, которые решил предоставить президент РФ. Также вопросы касались размещения в лагерях и пунктах для беженцев, оказания медпомощи, трудоустройства и т.д.

большегруз, автомобиль, фура, "Платон"(2018)|Фото: Накануне.RU

"10,8 тыс. обращений касалось помощи участникам СВО. Это и вопросы вызволения из плена, розыска без вести пропавших. На первоначальном этапе было много вопросов по обеспечению экипировкой, самым необходимым", - добавила Москалькова.

По ее словам, с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины был установлен диалог: "Диалог тяжелый, но он дал свои результаты". В том числе благодаря этому диалогу удалось вернуть гражданских россиян, оказавшихся фактически в условиях плена после начала СВО: 117 моряков гражданских судов, 45 дальнобойщиков, сотрудников гражданских учреждений.

Теги: татьяна москалькова, омбудсмен, сво, пленные



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