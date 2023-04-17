Песков прокомментировал исчезновение деклараций за прошлые годы с сайтов ведомств

В Кремле прокомментировали публикацию об исчезновении с сайтов ряда ведомств деклараций чиновников за прошлые годы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего об этом не знает. При этом, по его словам, Кремль со своего сайта ничего не удалял.

"Здесь нужно обращаться в каждое конкретно взятое министерство и спрашивать, почему принималось такое решение", - цитирует Песков РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что в Кремле не видят коррупционных рисков в непубликации деклараций чиновников, главное - что они подаются. Песков отметил, что все проверки организуются точно так же "скрупулезно", как и раньше.

Напомним, депутаты и сенаторы разрешили себе и своим коллегам, в том числе сотрудникам администрации президента больше не отчитываться перед россиянами о своих доходах. Они считают, что в условиях специальной военной операции информация о составе семьи и наличии различного имущества может грозить власть имущим. СМИ сообщили, что народные избранники из Госдумы и сенаторы Совета Федерации могут в этом году отказаться от публикации своих деклараций о доходах даже в "обобщенном виде" (то есть без имен).