17 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Жителя Прикамья судят за двойное убийство из-за наследства

Жителя Прикамья судят за двойное убийство из-за наследства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Мужчину обвиняют в убийстве двух женщин с целью завладения земельным участком и домом, наследницей которых по завещанию являлась гражданская жена умершего брата подсудимого.

Трагедия произошла 29 января прошлого года, в деревне Кеты. Подсудимый пришел в дом, где жила гражданская жена его умершего брата. Выстрелил в нее из ружья, а затем в подругу, которая случайно оказалась в доме и стала свидетельницей преступления. После этого злоумышленник нанес обеим женщинам удары колюще-режущим предметом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия. С места преступления преступник скрылся.

Его действия квалифицируются по пунктам "а", "з", "к" части 2 статьи 105 УК РФ. Свою вину подсудимый не признает.

Теги: двойное убийство, наследство, суд



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