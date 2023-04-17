Полузащитник "Урала" Газинский из-за травмы выбыл до конца сезона

Полузащитник "Урала" Юрий Газинский выбыл до конца сезона.

Напомним, футболист получил травму плечевого сустава в игре против московского ЦСКА, которая состоялась в минувшую субботу. Он покинул поле на 19-й минуте матча, который "Урал" проиграл со счетом 1:2.

Сегодня в екатеринбургской команде официально подтвердили, что в этом сезоне хавбек больше не сыграет.

"Возможно, полузащитнику потребуется операция", - сообщили Накануне.RU в клубе.

Напомним, Юрий Газинский стал игроком "Урала" в августе прошлого года. Соглашение с экс-полузащитником сборной России рассчитано на два года, в уральскую команду он перебрался на правах свободного агента.