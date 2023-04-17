17 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Беженцам из Харьковской области сложнее получить гражданство РФ, чем людям с присоединенных территорий - омбудсмен

Жителям Харьковской области Украины и других территорий этой страны, оказавшимся в России в качестве беженцев, сложнее получить гражданство РФ, чем жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Госдуме следует законодательно упростить механизм получения гражданства для них, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Беженцам из Харьковской области сложнее получить российское гражданство, даже несмотря на упрощенную схему получения гражданства, введенную для граждан Украины. Им сложнее получить различные подтверждающие документы, оставленные на территории Украины. Поэтому для таких случаев нужно разработать какой-то упрощенный механизм, этим следует заняться Госдуме", - заявила уполномоченный по правам человека в России, выступая в нижней палате парламента. Она добавила, что сама тоже возьмет эту проблему на контроль.

Теги: беженцы, гражданство, украина



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