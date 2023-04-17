17 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

В Госдуме предложили изменить Конституцию и объявить патриотизм обязательной идеологией

В Госдуме сегодня предложили изменить Конституцию, избавившись от пункта, который запрещает какую-либо государственную идеологию. С таким предложением на отчете омбудсмена Татьяны Москальковой выступила член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Анна Вибарова.

"Есть люди, которые критикуют различные шаги власти и президента, которые критикуют СВО, не понимают СВО. Люди получают дезинформацию в интернете", - начала Вибарова. Она возмутилась тем, что школьники (сама она директор частной школы – прим. ред.) иногда травят своих патриотично настроенных однокашников и даже берут в кавычки слово "патриотизм", как будто это слово имеет негативную окраску.

"Почему мы не можем без референдума сейчас решить вопрос с идеологией. Слово "патриотизм" должно быть обязательной идеологией нашего государства. Как защитить патриотично настроенных граждан от непатриотично настроенных?" – спросила Вибарова у Москальковой.

"Запретить нормативно можно то, что переходит в общественно опасную сферу: оскорбления, откровенный цинизм. Все остальное все-таки лежит в морально-нравственной сфере", - ответила омбудсмен.

Теги: татьяна москалькова, анна вибарова, патриотизм, сво



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