Мэрия Оренбурга после трагедии с ребенком подготовит поправки к закону о бездомных собаках

Глава Оренбурга Сергей Салмин поручил администрации подготовить законодательную инициативу по отлову бездомных животных после ЧП с мальчиком, которого загрызли собаки.

По словам оренбургского мэра, действующий закон не позволяет регулировать численность безнадзорных животных.

"Выделяемые деньги не позволяют добиться желаемого результата. Необходимы более радикальные меры, но они действующим законодательством не предусмотрены", - приводит слова Салмина пресс-служба мэрии города.

Напомним, в Оренбурге стая собак насмерть загрызла восьмилетнего ребенка. Возбуждено два уголовных дела. В СКР сообщили ,что действиям должностных лиц, отвечающих за отлов, будет дана правовая оценка.

Глава региона Денис Паслер отметил необходимость изменения подхода в ситуации с бездомными животными, подчеркнув, что действующие сегодня законодательные меры недостаточны.