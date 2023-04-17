Дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале круглосуточно ведут девять земкараванов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин накануне встретился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта минтранспорта РФ Захарием Джиоевым. Обсуждали ход дноуглубительных работ в Волго-Каспийском морском судоходном канале. До конца 2023 года его проходная осадка должна быть увеличена до 4,5 метров.

Как рассказал Захарий Джиоев, на канале уже работают круглосуточно 9 земснарядов со вспомогательными судами: шаланды, баржи, рабочие катера, мотозавозни. До конца апреля количество земснарядов будет увеличено до 12, а затем предполагается запуск еще шести земкараванов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, в 2022 году Росморпортом со дна канала поднято 5 млн кубических метров грунта. В текущем запланировано – 12 млн кубических метров. Срок окончания работ ориентировочно запланирован на декабрь 2023 года.

От успешного завершения дноуглубительных работ зависит эффективность развития международного транспортного коридора «Север-Юг» и реализация проекта портовой особой экономической зоны.