Астраханцы голосуют за территории благоустройства на 2024 год - за 5 лет благодаря программе в регионе привели в порядок более 350 пространств

С 15 апреля по 31 мая астраханцы примут участие во всероссийском онлайн-голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Жители смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, за последние пять лет благодаря программе в регионе привели в порядок более 350 общественных и дворовых площадок.

В городе Нариманов благоустроена пешеходная зона от центральной площади до улицы Астраханская. Вместо грунтовой дорожки и аллеи из торговых киосков появилась асфальтированная территория со скамьей примирения, спортивной и игровой площадками, фигурами из мультфильма «Каникулы в Простоквашино». В Харабалях на месте пустыря вырос сквер «Сказка» с круговой скамейкой вокруг старого дуба и фигурой Кота Ученого.

«Благоустройство Астраханской области в руках жителей. Мы призываем наших земляков принять участие в проекте. Каждый голос очень важен для нашего региона», - считает заведующая сектором министерства строительства и ЖКХ Астраханской области Оксана Кананыхина.