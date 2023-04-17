17 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Астраханцы голосуют за территории благоустройства на 2024 год - за 5 лет благодаря программе в регионе привели в порядок более 350 пространств

С 15 апреля по 31 мая астраханцы примут участие во всероссийском онлайн-голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Жители смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, за последние пять лет благодаря программе в регионе привели в порядок более 350 общественных и дворовых площадок.

Благоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

В городе Нариманов благоустроена пешеходная зона от центральной площади до улицы Астраханская. Вместо грунтовой дорожки и аллеи из торговых киосков появилась асфальтированная территория со скамьей примирения, спортивной и игровой площадками, фигурами из мультфильма «Каникулы в Простоквашино». В Харабалях на месте пустыря вырос сквер «Сказка» с круговой скамейкой вокруг старого дуба и фигурой Кота Ученого.

«Благоустройство Астраханской области в руках жителей. Мы призываем наших земляков принять участие в проекте. Каждый голос очень важен для нашего региона», - считает заведующая сектором министерства строительства и ЖКХ Астраханской области Оксана Кананыхина.

Теги: благоустройство общественных территорий, голосование



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