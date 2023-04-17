17 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске произошла массовая драка в лаунж-баре "Туман"

Телеканал N1 со ссылкой на собственный источник сообщает о перестрелке в лаунж-баре "Туман" в Нижневартовске.

Инцидент произошел в выходные, за несколько минут до закрытия бара. Якобы в кальянную ворвались семь человек, с оружием.

"Один человек сейчас находится в больнице со множественными переломами, у второго - череп в мясо, руки в мясо", - цитирует канал свидетеля произошедшего.

Полиция автономного округа информацию о семерых напавших не подтверждает. В ведомстве уточняют, что инцидент произошел утром, 15 апреля. Дебош устроили два человека. Они напали на охранников заведения. Один из нападавших установлен - это уроженец Казахстана 1990 года рождения. Второму удалось скрыться. Но его личность также установлена.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Проводится проверка. Об оружии пока ничего неизвестно.

Теги: Туман, лаунж-бар, драка



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