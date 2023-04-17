В Нижневартовске произошла массовая драка в лаунж-баре "Туман"

Телеканал N1 со ссылкой на собственный источник сообщает о перестрелке в лаунж-баре "Туман" в Нижневартовске.

Инцидент произошел в выходные, за несколько минут до закрытия бара. Якобы в кальянную ворвались семь человек, с оружием.

"Один человек сейчас находится в больнице со множественными переломами, у второго - череп в мясо, руки в мясо", - цитирует канал свидетеля произошедшего.

Полиция автономного округа информацию о семерых напавших не подтверждает. В ведомстве уточняют, что инцидент произошел утром, 15 апреля. Дебош устроили два человека. Они напали на охранников заведения. Один из нападавших установлен - это уроженец Казахстана 1990 года рождения. Второму удалось скрыться. Но его личность также установлена.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Проводится проверка. Об оружии пока ничего неизвестно.