Челябинский депутат Госдумы вернулся со спецоперации

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков вернулся из зоны СВО. Он принял решение вернуться к депутатской работе.

"Мой контракт закончен, и я снова дома. Возвращаюсь к депутатской работе, включаюсь в решение вопросов, которые ставят передо мной избиратели. В их решении наверняка пригодится приобретенное на СВО умение практически мгновенно оценивать обстановку", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Напомним, Голиков подал заявление на участие в спецоперации. Он служил в армии и является сержантом запаса. В октябре он получил повестку и уехал в учебную часть в качестве добровольца. В январе он принял решение продлить контракт.