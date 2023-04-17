17 Апреля 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Newsweek: США готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля

США и союзники готовят Украину к наступлению, запланированному на 30 апреля, сообщает Newsweek, ссылаясь на секретные документы, попавшие в Сеть.

В материале говорится, что США и союзники "смотрят в будущее" и заняты подготовкой Украины к весеннему контрнаступлению.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита в Вашингтон заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время".

Издание The Washington Post со ссылкой на оценки американской разведки писало, что США сомневаются в успехе украинского контрнаступления, так как у ВСУ недостаток обеспечения и комплектования.

Теги: украина, сша, контрнаступление



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