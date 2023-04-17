ФСБ предотвратила теракты в Москве и Новосибирске

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) "накрыли" главаря запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, который планировал теракты в Московском регионе и в Новосибирске.

"ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 г. р.", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

По данным спецслужбы, Назаров создал террористическую ячейку для совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД.