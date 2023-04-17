Ветеран-доброволец из Новоуральска погиб в зоне СВО

Во время выполнения воинского долга в зоне СВО погиб 45-летний житель Новоуральска Александр Беляев. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, Беляев воевал в Чечне, за что получил звание ветерана боевых действий. В прошлом году, 30 сентября, мужчина подписал контракт и отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

"Разделяю горечь невосполнимой утраты с родными, друзьями, со всеми, кто знал Александра Владимировича – смелого, сильного, честного, целеустремленного. Он был верен Отчизне, проявил мужество, отвагу и самоотверженность", - отметил Тюменцев.

Прощание с Александром Беляевым состоится завтра, 18 апреля.

В начале апреля Новоуральск простился с жителем города Сергеем Кудринских, погибшим в ходе специальной военной операции. За героизм, проявленный на СВО, Кудринских был награжден орденом "За мужество" посмертно. У него остались двое несовершеннолетних детей.