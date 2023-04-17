17 Апреля 2023
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Фото: t.me/ombudsmanrf

Алгоритм поиска пропавших без вести в зоне СВО нужно совершенствовать - Москалькова

Российский омбудсмен нашел несколько десятков пропавших без вести в зоне СВО военнослужащих с помощью своего украинского коллеги. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, система поиска пропавших "частично создана", но она согласилась, что "алгоритм, конечно, нужно совершенствовать".

Депутаты Госдумы сегодня пожаловались Москальковой на то, что обращения по поводу СВО "идут им потоками", а родственники пропавших без вести в слезах обивают пороги инстанций, не зная, куда обратиться сразу после потери связи.

"Это наиболее сложная категория семей, они переживают неизвестность", - согласилась омбудсмен.  

"Система поиска без вести пропавших в зоне СВО частично создана: мы работаем с Минобороны, у них есть учеты. Мы встречались с Евгением Пригожиным (создатель "ЧВК Вагнер" – прим. ред.), по его направлению тоже есть обращения от родственников участников ЧВК. Как только к нам поступает обращение, мы обращаемся в Минобороны и Международный комитет красного креста. Нам удалось найти таким образом 68 пропавших человек, большинство из них нашли в плену. Также мы направляем списки пропавших омбудсмену в Верховной Раде Украины, так мы нашли 32 человек, многие из них уже вернулись по обмену домой", - сообщила Москалькова.

Теги: пропавший без вести, татьяна москалькова, омбудсмен



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