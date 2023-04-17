17 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Кара-Мурза* приговорен к 25 годам колонии за госизмену и фейки о ВС РФ

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков про ВС РФ.

Напомним, именно такое наказание ранее запросил гособвинитель.

Слушания проходят в закрытом режиме из-за грифа "секретно", сообщает РИА Новости.

Кара-Мурза* с апреля 2022 года находится в СИЗО, его обвинили в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ при проведении спецоперации. Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ. Также в июле в отношении его завели дело об осуществлении деятельности нежелательной организации. Третьим стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена".

*Признан в России иностранным агентом.

Теги: владимир кара-мурза, госизмена, фейки о вс рф



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