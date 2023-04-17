Детский омбудсмен считает, что в екатеринбургской спецшколе, где якобы насиловали детей, "ничего критичного"

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков приехал с проверкой в спецшколу №124 Екатеринбурга, где, по словам воспитанников, педагог заставлял их избивать и насиловать друг друга. По словам омбудсмена, на сегодня никаких серьезных нарушений в учреждении зафиксировано не было.

"Мы сегодня посмотрели организацию всей работы: коррекционной, педагогической и так далее. Я хочу сказать, что есть общие замечания, вопросы, замечания организационного характера и иногда содержательного, но пока давайте не будем забегать вперед, ведь должно быть комиссионное решение, а не только мое. Работа продолжается, сегодня еще специалисты будут смотреть. На сегодня можно сказать, что каких-то провальных вещей нет - замечание, как и в любой другой работе. Работы идут, специалисты выезжают, смотрят, но каких-то прямо "ох-ах, пожар-пожарище, беда-бедище" - такого нет, конечно", - рассказал Мороков Накануне.RU.

Детский омбудсмен также добавил, что доказательства преступлений против половой неприкосновенности детей будут искать следователи.

Напомним, один из воспитанников школы сбежал из учреждения и пожаловался матери на педагога, который якобы устраивает показательные суды и заставляет учеников в качестве наказания избивать и насиловать друг друга. Жертвой подобного "наказания" стал 12-летний мальчик, которого два подростка 15 и 16 лет якобы принудили к оральному сексу. Еще один мальчик 12-13 лет якобы подвергался анальному изнасилованию со стороны воспитанников около 70 раз. Чкаловский районный суд Екатеринбурга поместил обоих подозреваемых в изнасиловании подростков под стражу до 11 июня.

Ранее сбежавший ученик рассказал, что директриса была в курсе действий педагогов и, на жалобу о принудительном оральном сексе, заявила 12-летнему мальчику, что он просто "должен был откусить половой орган". При этом, вопрос был поднят директором в присутствии почти всех воспитанников, которые после стали сторониться ребенка. Директора от должности отстранили.

В свою очередь Мороков отозвался о директоре весьма положительно, рассказав, что знает ее уже много лет. Он также допустил, что дети могли приукрасить или вовсе выдумать обвинения.