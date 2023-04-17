В Челябинской области педофила осудили на 18 лет

19-летнего жителя Магнитогорска приговорили к 18 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, и насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более лиц, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина уже был судим за развратные действия в отношении малолетнего. Вышел из колонии в 2019 году. Однако в период с февраля 2021 года по январь 2022 года он вновь свершил ряд умышленных преступлений против половой неприкосновенности двух малолетних и одного несовершеннолетнего. Преступления были совершены как в Магнитогорске, так и посредством переписок и обмена фотоматериалами и видеоизображений сексуальной направленности в социальной сети и мессенджерах.

По решению суда осужденный первые семь лет проведет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии особого режима. Также ему запрещено на 15 лет заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения.