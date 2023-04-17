Комитет ГД не поддержал законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

Комитет Госдумы по соцполитике рекомендовал отклонить законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года.

Законопроект был внесен в ГД депутатами от фракции ЛДПР.

Напомним, в декабре Совет Федерации одобрил проект закона, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 г. до 16 тыс. 242 руб. в месяц вместо 13 тыс. 890 руб. Центробанк прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%.