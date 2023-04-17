При суррогатном материнстве станут проверять генетическое родство

17 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Управляемые авиабомбы взламывают укрепрайоны ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

При суррогатном материнстве станут проверять генетическое родство

При осуществлении суррогатного материнства в обязательном порядке будет проводиться установление потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца или одинокой женщины в качестве генетической матери. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Читайте также:

Экспертиза на генетическое родство должна осуществляется не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка путем проведения молекулярно-генетического исследования ‎с использованием молекулярно-генетических экспертных технологий индивидуализации человека и установления его биологического родства. Исследование проводится по заявлению потенциальных родителей при наличии информированного добровольного согласия суррогатной матери на забор биологического материала у ребенка при условии согласия суррогатной матери на запись родителями ребенка потенциальных родителей.

По результатам исследования выдается заключение, которое подтверждает факт генетического родства. Заключение оформляется в трех экземплярах, один из которых выдается генетическим родителям. Второй не менее 50 лет хранится в медицинской организации, проводившей исследование, а третий передается в медицинскую организацию по месту рождения ребенка.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запрещается суррогатное материнство для иностранцев. Оно также недоступно для людей, не состоящих в браке между собой, и одиноким мужчинам.

Процедура установления генетического родства, вероятно, вводится для предотвращения "заказа" детей посторонними людьми. Во время обсуждения законопроекта сообщалось о том, что "суррогатных" детей зачастую заказывают себе люди, не имеющие к ним никакого отношения и не сдающие свой биоматериал.

Теги: суррогатное, материнство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети