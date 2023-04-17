При суррогатном материнстве станут проверять генетическое родство

При осуществлении суррогатного материнства в обязательном порядке будет проводиться установление потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца или одинокой женщины в качестве генетической матери. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Экспертиза на генетическое родство должна осуществляется не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка путем проведения молекулярно-генетического исследования ‎с использованием молекулярно-генетических экспертных технологий индивидуализации человека и установления его биологического родства. Исследование проводится по заявлению потенциальных родителей при наличии информированного добровольного согласия суррогатной матери на забор биологического материала у ребенка при условии согласия суррогатной матери на запись родителями ребенка потенциальных родителей.

По результатам исследования выдается заключение, которое подтверждает факт генетического родства. Заключение оформляется в трех экземплярах, один из которых выдается генетическим родителям. Второй не менее 50 лет хранится в медицинской организации, проводившей исследование, а третий передается в медицинскую организацию по месту рождения ребенка.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запрещается суррогатное материнство для иностранцев. Оно также недоступно для людей, не состоящих в браке между собой, и одиноким мужчинам.

Процедура установления генетического родства, вероятно, вводится для предотвращения "заказа" детей посторонними людьми. Во время обсуждения законопроекта сообщалось о том, что "суррогатных" детей зачастую заказывают себе люди, не имеющие к ним никакого отношения и не сдающие свой биоматериал.