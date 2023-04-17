При суррогатном материнстве станут проверять генетическое родство
При осуществлении суррогатного материнства в обязательном порядке будет проводиться установление потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца или одинокой женщины в качестве генетической матери. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Экспертиза на генетическое родство должна осуществляется не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка путем проведения молекулярно-генетического исследования с использованием молекулярно-генетических экспертных технологий индивидуализации человека и установления его биологического родства. Исследование проводится по заявлению потенциальных родителей при наличии информированного добровольного согласия суррогатной матери на забор биологического материала у ребенка при условии согласия суррогатной матери на запись родителями ребенка потенциальных родителей.
По результатам исследования выдается заключение, которое подтверждает факт генетического родства. Заключение оформляется в трех экземплярах, один из которых выдается генетическим родителям. Второй не менее 50 лет хранится в медицинской организации, проводившей исследование, а третий передается в медицинскую организацию по месту рождения ребенка.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запрещается суррогатное материнство для иностранцев. Оно также недоступно для людей, не состоящих в браке между собой, и одиноким мужчинам.
Процедура установления генетического родства, вероятно, вводится для предотвращения "заказа" детей посторонними людьми. Во время обсуждения законопроекта сообщалось о том, что "суррогатных" детей зачастую заказывают себе люди, не имеющие к ним никакого отношения и не сдающие свой биоматериал.