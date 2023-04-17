Бастрыкин отреагировал на обращение жителей об отсутствии воды в поселке под Челябинском

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жителей поселка Западный под Челябинском об отсутствии воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, 8 апреля жители микрорайонов "Белый хутор", "Вишневая горка", "Залесье" в Сосновском районе остались без воды из-за перебоев с поступлением воды к насосной станции на Шершневском водохранилище. Спасатели обследовали около 150 метров трубы, расположенной подо льдом и обнаружив причину перебоев, восстановили работу водозабора. Однако после этого проблема с водой в поселке Западный не решилась. Жители продолжают жаловаться на периодические отключения водоснабжения.

Они записали видеообращение к председателю СК, в котором просят провести проверку законности действий властей на предмет необеспечения жителей поселка Западный питьевой водой.

"Мы, жители поселка Западный Сосновского района Челябинской области, обращаемся к вам в связи с бездумной застройкой западного берега водохранилища Шершни, являющегося основным питьевым источником города Челябинска и прилегающих территорий. Активное освоение поселка идет уже более 15 лет и ввод в эксплуатацию жилой и коммерческой недвижимости кратно превышает обеспечение социальными объектами, в том числе содержит бардак с балансовой принадлежностью земельных участков, что как следствие несет за собой перекладывание ответственности между муниципалитетом и частными структурами", - отметили жители в своем видеообращении.

По словам жителей, в поселке есть проблемы с мощностями по электричеству, водоотведению и водоснабжению. Они просят Бастрыкина организовать проверку законности действий властей на предмет необеспечения жителей поселка питьевой водой. "Просим проверить причину, по которой не была задействована резервная ветка водовода, которая была построена как раз для аварийных случаев. Просим провести оценку соответствия планируемых планов по застройке территории и мощностей инженерных сетей и мероприятий по их увеличению, просим провести оценку уровня существующей и перспективной нагрузки от застройки западного берега Шершней на единственный питьевой источник миллионного города и прилегающих территорий", - подчеркнули они.

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей поселка. Он поставил на контроль процессуальную проверку по данной информации и поручил представить ему доклад о ее ходе и результатах.