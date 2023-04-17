Сельскохозяйственных животных промаркируют - постановление Правительства

С 1 марта 2024 года маркировка сельскохозяйственных животных станет обязательной, а все сведения об идентифицированных животных будут содержаться в одной базе. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уникальный номер животного (группы животных) будет формироваться автоматически информационной системой в области ветеринарии в режиме реального времени после представления необходимой информации. Он остается на всю жизнь.

В базу данных будут заносить: биологический вид животного, породу, дату рождения, масть (окрас), пол, данные о маркировании (кто, когда и как его сделал), цель содержания животного, тип и место содержания, данные о владельце животного (фамилия, имя, отчество, СНИЛС, адрес индивидуального предпринимателя), данные о родителях и другие сведения.

Маркировке подлежат: крупный рогатый скот, в том числе зебу, буйволы, яки; лошади, ослы, мулы и лошаки; верблюды; овцы и козы; пчелы; свиньи; олени; домашняя птица (в том числе куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы); пушные звери (в том числе лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы, енотовидные собаки, нутрии); кролики; рыбы и служебные животные.

Маркировка не коснется диких и водных животных, обозначенных законами о животном мире и рыболовстве, а также представителей фауны, не относящихся к сельскохозяйственным и принадлежащих гражданам. Идентифицировать кур, гусей, коз и других животных, обитающих в личных подсобных хозяйствах, будут по желанию владельца. Кошки и собаки не подлежат обязательной маркировке.

Закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных был принят в прошлом году. Предложение в обязательном порядке маркировать кошек и собак было отклонено.