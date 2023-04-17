17 Апреля 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

В Госдуме поддержали введение "уголовки" за помощь в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия

В Госдуме поддержали введение уголовной ответственности (с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы) за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.

Решение принял комитет по госстроительству и законодательству.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 284.3, уточняет ТАСС. За помощь в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или иностранных госорганов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ в связи с осуществлением ими служебной деятельности, иных лиц в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, предлагается штрафовать на 300 тыс. – 1 млн руб. либо лишать свободы на срок до пяти лет.

Теги: Госдума, помощь, антироссийские решения



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