Власти Армении попытаются сократить реэкспорт в Россию - СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от налоговой службы и таможни перекрыть каналы "обхода антироссийских санкций", сообщает армянское издание Hraparak.

По данным издания, в прошлом году на увеличении реэкспорта товаров в Россию Армения заработала хорошие деньги: поступления в казну выросли на 26%, таможенные сборы – почти втрое (до $2,5 млрд). Основная часть реэкспорта – электроника, оборудование, автомобили. Страны-экспортеры – ЕС.