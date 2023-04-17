В Пышме на здании местного ОМВД открылся мемориал погибшему в зоне СВО ветерану полиции

Сегодня в Пышме состоялась церемония открытия мемориальной доски ветерану ОВД и бывшему сотруднику Пышминского отдела Юрию Рупасову, погибшему в зоне проведения спецоперации.

Трагедия произошла 8 ноября под Херсоном. Мемориал было решено установить на здании Пышминского ОМВД России по Пышминскому району, где ранее работал военный. Право открыть доску получили дочь и внучка Рупасова.

"Символично, что практически под окнами бывшего кабинета папы сейчас располагается доска с его фотографией. Оказывается, мы многого не знали о нашем папе. И вот сейчас его друзья, коллеги, сослуживцы открывают нам его с разных сторон. Во время участия в спецоперации Юрий Александрович стал поэтом-фронтовиком. Спасибо, папа, ты навсегда в наших сердцах", - передает слова дочери почившего Ольги информационный портал "Твой район".

Она также зачитала четверостишье отца, которое тот придумал на передовой:

Воюем не за звание и прочие блага,

Воюем мы за целостность России,

Воюем мы за память, за память о дедах,

Воюем мы за будущное сынов.

На открытие присутствовали председатель Совета ветеранов ОМВД России по Пышминскому району Владимир Аксенов, начальник Пышминского ОВД подполковник полиции Александр Сенцов, председатель думы Пышминского ГО Станислав Фоминых, настоятель Храма Св. Богоявления, благочинный Пышминского благочиния, иерей Стефан Козлов.

Бывшие коллеги Юрия Рупасова вспоминают его как человека с большой буквы, готового всегда прийти на помощь.

"Душа-человек. Даже уже находясь на отдыхе, он ведь жил в Екатеринбурге, позвонишь, он буквально в течение двух-трех часов приедет, если что-то срочное, поможет. Как говорится, душа нараспашку. Любому был готов помочь, в любой ситуации", - рассказал Аксенов.

К его словам присоединился и сослуживец Рупасова, пенсионер МВД, подполковник милиции в отставке Александр Парадеев, который проработал с погибшим более десяти лет.

"Он был профессионал, честный, добросовестный. Я старшим опером работал, а он был зам по оперативной работе. Вместе приходилось раскрывать преступления, планировать работу, и ночами, и днями работали и отдыхали вместе. Замечательный был человек, ничего плохого не скажешь", - заявил Парадеев.

О начале карьеры Рупасова вспомнил еще один его сослуживец и майор милиции в отставке Виктор Липин.

"Когда он пришел, я в то время зам начальника по оперативной работе был. Он, как молодой оперативник, сразу включился в работу, съездил в Свердловск на стажировку. В области сразу сказали, что из него получится опер. И вот сколько проработали вместе, я только могу сказать хорошее. Выйдя в отставку, на любое мероприятие приезжал, всегда заходил ко мне. Не было случая, чтоб он не заехал ко мне, или поздравить с праздником, или просто так навестит… Только хорошее могу сказать. Прекрасный человек", - вспоминает пенсионер МВД.

Юрий Рупасов родился в г. Камышлове, а в марте 1985 г. поступил на службу в Пышминское ОВД, где проработал до сентября 2006 года. Со службы он ушел в звании подполковник с должности начальника Криминальной милиции РОВД, был награжден ведомственными медалями за безупречную службу и знаками отличия.. Отправился в зону СВО добровольцем.