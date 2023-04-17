17 Апреля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/shtabugra

Наталья Комарова реорганизовала свое правительство

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о реорганизации департаментов и перераспределении их функций, сообщили Накануне.RU в окружном Департаменте общественных и внешних связей, которого, изменения коснулись в первую очередь.

Отныне он будет называться Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. и будет заниматься межнациональными отношениями, профилактикой экстремизма, обеспечением межнационального и межконфессионального согласия, взаимодействия с российским казачеством, защитой прав коренных малочисленных народов Севера, а также гражданско-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодежи.

Функции по реализации единой госполитики, нормативному правовому регулированию, оказанию госуслуг, управлению имуществом в сфере СМИ, издательской и полиграфической деятельности переданы Департаменту внутренней политики.

Маркетингом и брендингом территории региона теперь будет заниматься Департамент экономического развития.

Кроме того, в структуре Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики будет создана единая кадровая и антикоррупционная служба. Помимо этого департамент наделяется функциями по антикоррупционной работе в отношении государственных служащих региональных департаментов и служб, по контролю за расходами муниципальных служащих, за общее координирование антикоррупционной работы в исполнительных органах власти и подведомственных организациях автономного округа. Само ведомство переименовано в Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции автономного округа.

Департамент проектного управления автономного округа будет упразднен — его полномочия полностью переходят в Департамент экономического развития Югры.

Власти автономного округа полагают, что принятые меры позволят повысить эффективность работы исполнительной власти.

Теги: Наталья Комарова, департамент, реорганизация



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