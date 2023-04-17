В России могут ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих фирм

Центробанк и Минфин обсуждают введение ежемесячного лимита на приобретение валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок, в рамках которых выкупается бизнес уходящих из России компаний. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, пишут "Ведомости".

По его словам, механизм предусматривает ежемесячный лимит, не привязанный к конкретной сумме. Подобные меры призваны снизить волатильность рубля. Низкая ликвидность иностранной валюты приводит к тому, что любая крупная покупка вызывает заметное ослабление рубля.

Напомним, рубль начал резко слабеть в начале апреля, достигнув минимумов апреля прошлого года. Эксперты считают, что к ослаблению рубля привело стечение обстоятельств, множества факторов, а не какое-то одно явление. При этом они отмечают, что национальная валюта ослабляется на фоне высоких цен на нефть и падения доллара на глобальных рынках.

По мнению экономиста Сергея Глазьева, гадать насчет причин очередного обвала курса рубля не приходится. Дело в том, что Центробанк вернулся на рынок как финрегулятор.