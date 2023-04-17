Главу ГИБДД Ивделя арестовали до 11 июня

Ивдельский городской суд избрал меру пресечения начальнику ОГИБДД города Максиму Анисимкову.

Напомним, на прошлой неделе 35-летнему главе подразделения ГИБДД территориального отдела полиции было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, совершенном с вымогательством взятки. По версии следствия, вечером 11 апреля силовик лично получил деньги за непринятие мер по привлечению к ответственности нарушителей правил дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мера пресечения Анисимкову в виде содержания под стражей избрана по 11 июня 2023 года включительно. Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что главе ГИБДД Ивделя может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.