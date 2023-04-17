Медосмотры будут проводить на работе - проект Минздрава

Минздрав РФ предложил проводить профилактические медицинские осмотры по месту работы и учебы. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовых нормативных актов.

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Изменения вносятся в порядок проведения ‎профилактического медицинского осмотра и диспансеризации ‎определенных групп взрослого населения. Согласно новой редакции, гражданин проходит профилактический медицинский осмотр ‎и диспансеризацию приоритетно в медицинской организации, в которой ‎он получает первичную медико-санитарную помощь, в том числе по месту нахождения мобильной медицинской бригады, организованной в структуре медицинской организации. При этом осмотр и диспансеризация допускаются по месту работы или учебы граждан.

Обязанность организовать медосмотры возложена на региональные медицинские власти. Они должны составить график, согласованный с работодателем ‎или руководителем учебного заведения. Работодатель или учебное заведение уведомляет сотрудников или учащихся о возможности пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию по месту нахождения мобильной медицинской бригады, по месту работы или учебы.

По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, в 2022 году в России диспансеризацию прошли свыше 33 млн человек. Более чем миллиону из них поставили диагноз болезней системы кровообращения, у 42 тыс. выявили злокачественные опухоли, у 76 тыс. - сахарный диабет II типа, у 200 тыс. - болезни органов дыхания.