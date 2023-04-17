17 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор проверит информацию о крысах в екатеринбургской гимназии

Роспотребнадзор проверит информацию о нашествии крыс в одной из гимназий Екатеринбурга.

Ранее СМИ сообщили, что родители учеников гимназии №108 пожаловались на крыс в столовой учреждения. Фото грызунов разослали по родительским чатам. В самой гимназии все обвинения назвали "бредом".

Тем не менее, Роспотребнадзор намерен провести свою проверку и во всем разобраться.

"Специалисты Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора проверят информацию о крысах в гимназии 108", - сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что в ближайшее время последние два муниципальных предприятия, обеспечивающие школьников питанием, будут переданы в частные руки. Включить в программу приватизации ЕМУП "Столовая №41" и ЕМУП "Школьно-базовая столовая №11" распорядился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Теги: крысы, гимназия, проверка, Екатеринбург



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