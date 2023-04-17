17 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Почти половина россиян гордятся своим гражданством

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провел опрос, который показал, что около половины россиян гордятся своим российским гражданством. 48% россиян испытывают гордость от того, что являются гражданами своей страны. В 2021 г. эта доля составляла всего 28%, приводит РИА Новости результаты опроса.

Доля тех, у кого российское гражданство не вызывает никаких чувств, за год уменьшилась с 23% до 13%. Сейчас для подавляющего большинства жителей страны (73%) факт наличия российского гражданства связан с положительными эмоциями, тогда как в прошлом году такие чувства испытывала только половина опрошенных.

Ранее Законодательное собрание Калужской области предложило ужесточить требования к получению иностранцами российского гражданства и уточнить основания для его отмены. Законопроект, внесенный в Госдуму, конкретизирует понятие "подложных документов или заведомо ложных сведений", являющихся основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ. В их число входят фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ и иные факты, подтверждающие предоставление заявителем подложных документов или сообщение им заведомо ложных сведений при приобретении гражданства.

Теги: Опрос, гражданство



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