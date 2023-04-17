Власти Югры дополнительно направят больше двух миллиардов на поддержку участников СВО
Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направят дополнительно 2,1 млрд руб. на поддержку участников специальной военной операции, а также членов их семей. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.
Решение было принято на заседании правительства Югры. Деньги выделят в соответствии с программой "Социальное и демографическое развитие".
В настоящий момент в регионе уже действует ряд мер поддержки для участников спецоперации и их семей.
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