17 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Власти Югры дополнительно направят больше двух миллиардов на поддержку участников СВО

Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направят дополнительно 2,1 млрд руб. на поддержку участников специальной военной операции, а также членов их семей. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Решение было принято на заседании правительства Югры. Деньги выделят в соответствии с программой "Социальное и демографическое развитие".

В настоящий момент в регионе уже действует ряд мер поддержки для участников спецоперации и их семей.

Теги: меры поддержки, деньги, спецоперация



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