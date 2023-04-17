Канада может передать Украина арестованный российский Ан-124 - Шмыгаль

Канада может передать Украине арестованный российский самолет Ан-124 "Руслан". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Канада готовит новый пакет санкций в отношении России, которые могут коснуться и грузовой авиакомпании "Волга-Днепр", которой принадлежит самолет.

"Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и других активов России в Канаде и передаче в пользу Украины. У нас абсолютная поддержка со стороны американских партнеров", - заявил Шмыгаль.

Ранее страны, арестовавшие российское имущество, еще не передавали Украине такие активы, поскольку это создает серьезный юридический прецедент, законность которого под вопросом.