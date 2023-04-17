17 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Словакия завершила передачу Украине истребителей МиГ-29

Словакия завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь.

По его словам, четыре истребителя перегнали украинские пилоты в марте, еще девять были переброшены на Украину по земле, передает РИА Новости.

В январе Надь сообщил, что Словакия готова обсудить передачу Киеву оставшихся у нее самолетов советского производства МиГ-29 в обмен на американские истребители, а также советские танки Т-72 в обмен на "Леопарды".

Позднее министр заявлял, что Вашингтон поставит Братиславе 12 вертолетов AH-1Z Viper в качестве компенсации. При этом бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо утверждал, что Словакия не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.

Теги: словакия, украина, миг-29



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