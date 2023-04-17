17 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

На Среднем Урале 8 официально подтвержденных случаев кори и 24 подозрения

В Свердловской области на сегодняшний день официально подтверждено заболевание корью у восьми человек. Об этом сообщает пресс-службе регионального Роспотребнадзора. С подозрением на корь под наблюдением специалистов сейчас находится еще 24 уральца.

По словам эпидемиологов, никто из зараженных не был привит от кори. Большая часть заболевших - это приезжие из стран ближнего зарубежья. Им уже оказали медпомощь - после выздоровления пациенты выписываются из стационаров.

Пациенты, чей диагноз еще не подтвердился, госпитализированы, у всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с медработниками в каждом случае подозрения на корь незамедлительно разворачивают весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. По месту жительства, учебы, работы заболевших проводится осмотр контактных, а также вакцинация непривитых или неполностью привитых", - сообщают в пресс-службе.

Напомним, первые случаи заболевания корью в этом году были выявлены в начале февраля в Екатеринбурге. За тем в апреле предварительный диагноз "корь" был поставлен двум несовершеннолетним жителям Екатеринбурга и Березовского. Оба ребенка не были привиты от этой инфекции, а один из них до болезни выезжал в другой регион.

Ранее о симптомах кори рассказала эпидемиолог, начальник службы по организационному обеспечению, управлению качеством оказания медицинской помощи Березовской ЦГБ Анастасия Галимова. По ее словам, у человека повышается температура до 40 градусов, возникает насморк, конъюнктивит, сухой кашель. На 4-5 день за ушами, на лице и шее появляется сыпь, которая постепенно распространяется по всему телу. Подтвердить заболевание врач сможет только после анализа крови.

Легко переболеть получится не у каждого, утверждает Роспотребнадзор. У каждого 15 переболевшего возникают осложнения в виде воспаления уха, придаточных пазух носа, легких, а также к воспаления мозговых оболочек, что приводит к необратимому повреждению мозга. Помимо этого, возможны эпилептические припадки, слепота, потеря слуха, летальный исход.

Теги: корь, пациент, заболевание



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