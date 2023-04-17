Уралец из ревности пытался сжечь бывшую жену и троих детей

Житель уральского города Качканар предстанет перед судом за покушение на убийство бывшей супруги и их троих детей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 28 июля прошлого года: мужчина приревновал к своей бывшей супруге и пришел к ней домой, где кроме нее находились трое их детей в возрасте 2, 5 и 7 лет. Убедившись, что экс-жена и дети находятся в квартире, уралец облил входную дверь легковоспламеняющейся жидкостью из принесенной с собой пластиковой бутылки, после чего поджег зажигалкой.

После того, как дверь загорелась, поджигатель скрылся с места преступления. Однако огонь удалось потушить совместными действиями спасателей и жильцов дома.

Как отметили в прокуратуре, свою вину мужчина признавать отказался. Сейчас его уголовное дело направлено на рассмотрение в Качканарский городской суд.