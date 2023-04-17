17 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: kremlin.ru

Путин высоко оценил первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота

Президент Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу ход внезапной проверки, которая проходит на Тихоокеанском флоте. Первый ее этап прошёл на очень высоком уровне, сказал глава государства.

По словам Путина, задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, верховный главнокомандующий попросил министра обороны "эту работу, безусловно, продолжить".

Владимир Путин, Сергей Шойгу(2023)|Фото: kremlin.ru

Напомним, 16 апреля Владимир Путин в Кремле провел встречу с членом государственного совета, министром обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу. Ли Шанфу сообщил, что в последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, и что это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной. Также министр отметил, что его визит в Москву - реализация мартовских договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином.

Теги: Сергей Шойгу, Владимир Путин



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