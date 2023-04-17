Народные избранники не сообщат россиянам о своих доходах даже в "обобщенном виде"

Народные избранники из Госдумы и сенаторы Совета Федерации могут в этом году отказаться от публикации своих деклараций о доходах даже в "обобщенном виде" (то есть без имен), пишут "Ведомости". Источник издания в администрации президента заявил, что публиковать такие данные парламент будет "по желанию".

В предыдущие годы, когда обнародование информации об имуществе была обязательной, депутаты и сенаторы публиковали отчеты в период с 14 по 16 апреля. В этом году даже сводных обезличенных данных нет.

Ранее главы комитетов, отвечающих за сбор и проверку информации о доходах парламентариев, отчитались: все декларации сдали вовремя. Никаких анонсов о дальнейшей публикации данных не было.

Напомним, депутаты и сенаторы разрешили себе и своим коллегам, в том числе сотрудникам администрации президента больше не отчитываться перед россиянами о своих доходах. Они считают, что в условиях специальной военной операции информация о составе семьи и наличии различного имущества может грозить власть имущим. Правда чем конкретно – народу так и не объяснили.