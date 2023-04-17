Теннисист Рублёв впервые в карьере стал победителем турнира серии "Мастерс"

Теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере выиграл турнир серии "Мастерс", одержав победу в Монте‑Карло.

Российский спортсмен (5 сеяный на турнире) переиграл в финале представителя Дании Хольгера Руне (6-й номер посева) со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Для 25‑летнего россиянина, чемпиона Олимпийских игр в миксте в Токио, триумф в Монако стал первым на турнирах серии "Мастерс" в карьере и 13‑м на турнирах Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP).

Кроме этого, Рублёв поднялся на пятую строчку в обновленном рейтинге чемпионской гонки АТР (рейтинг за текущий сезон, — прим.). Лидерство в чемпионской гонке сохраняет ещё один россиянин Даниил Медведев, на второй позиции располагается серб Новак Джокович, на третьей — итальянец Янник Синнер.