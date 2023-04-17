В Екатеринбурге первомайские демонстрации заменили на митинги

В Екатеринбурге приняли решение отменить майские демонстрации, заменив шествие на митинг. Окончательное решение приняла Федерация независимых профсоюзов России, сообщает "Областная газета".

По словам главы региональной ФНПР Андрея Ветлужских, замена демонстраций на митинги введена и в других российских городах. Митинг 1 мая запланирован на 10.00. Место проведения - территория "Екатеринбург-Арены".

Профсоюзы также намерены провести во время праздников встречи с главами местных органов власти. Помимо этого запланировано проведение нескольких акций: высадка деревьев и акция "Рисуем труд".