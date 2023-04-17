Главам муниципальных образований могут запретить замещение других должностей

Главам муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, могут запретить замещение других должностей в органах власти и местного самоуправления. Соответствующий законопроект разработал Минюст. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменение в закон о противодействии коррупции, добавив в него пункт, что "лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе... замещать должности руководителей муниципальных учреждений либо муниципальных предприятий того муниципального образования, в котором лицо замещает должность главы муниципального образования".

В настоящее время из 3126 глав муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 190, или 6%, совмещают эту должность с должность в органе местного самоуправления или должностью руководителя учреждения либо предприятия этого муниципального образования, говорится в пояснительной записке. В связи с этим повышаются коррупционные риски, поскольку должность главы муниципального образования может быть использована в корыстных интересах.

Напомним, недавно был подписан закон о том, что региональным и муниципальным депутатам, которые работают на непостоянной основе, можно не отчитываться о доходах. Подавать декларации они должны будут только сразу после избрания, а также если в течение года была совершена крупная сделка на сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги за три года.