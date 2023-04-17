Андрей Травников призвал глав муниципалитетов наращивать темпы жилищного строительства: Стройте, финансирование мы найдем

Более 4,5 млрд рублей будет направлено в Новосибирской области в этом году на реализацию трёх социальных строительных программ – служебное жильё, жильё для детей-сирот и расселение из аварийного жилья. Региона днамично наращивает темпы строительства и финансирования социальных строек.

Накануне об итогах работы отрасли в I квартале 2023 года и задачах на ближайшую перспективу губернатору Андрею Травникову во время оперативного совещания доложил министр строительства области Алексей Колмаков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В прошлом году на территории региона было введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья. В 2023 году плановый объем ввода жилья, доведенный до региона Минстроем РФ, составляет 2,45 млн кв. м. Резервы для выполнения этой задачи сформированы. За январь-март 2023 года уже введено в эксплуатацию 822 тыс. кв. жилья. Особое внимание уделяется строительству жилья с привлечением бюджетных средств – это жильё служебное, для детей-сирот и для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2023 году на строительство жилья для детей-сирот будет направлено 1,155 млрд рублей (на строительство 351 жилого помещения). На строительство (приобретение) служебного жилья на 2023 год предусмотрено более 891 млн рублей (всего 219 служебных квартир). Лимиты на 2023-2025 годы по этим двум направлениям доведены до муниципальных районов в полном объёме законом об облбюджете. Это даёт возможность администрациям районов, как заказчикам, заключать контракты на проектирование и строительство объектов 2024 и 2025 года.

Ещё одно важное направление — переселение граждан из аварийного жилья. Целевые показатели реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для Новосибирской области на 2023 год: 106 тыс. кв. м расселенного аварийного жилищного фонда; 5,95 тыс. человек, расселенных из аварийного жилищного фонда. По данным министерства ЖКХ и энергетики региона в целях реализации программных мероприятий законом об областном бюджете на 2023 год предусмотрено предоставление муниципальным образованиям 2,57 млрд рублей (за счет средств госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1,508 млрд рублей, за счет средств областного бюджета – 1,07 млрд рублей).

По сравнению с прошлым периодом объём средств на решение этой важной задачи значительно вырос. Так по состоянию на текущую дату — начиная с 2019 года — финансирование мероприятий региональной программы составило 3,231 млрд рублей, сообщил Алексей Колмаков.

Губернатор акцентировал внимание глав районов и городских округов на том, что с их стороны неоднократно звучали просьбы об увеличении финансирования программ, связанных со строительством.

"Я с 2020 года неоднократно вам говорил: стройте! Деньги на эти программы мы найдём, будем добавлять. Вот подтверждение: все три года объём финансирования только увеличивался. Сегодня вы видите минимальную сумму и на горизонт 2024-2025 годов, она уже подтверждена текущим бюджетом. Напоминаю практику последних лет: в течение года мы всегда находили возможность добавлять средства, перераспределять их в пользу тех муниципалитетов, где стройка идёт, где есть необходимые квартиры", - сказал Андрей Травников.

Сегодня не финансирование является сдерживающим фактором, считает губернатор. Надо активно стимулировать жилищное строительство.

"Просьба активизировать эту работу. Подтверждаю: программы будут финансироваться на том же принципе, который был озвучен ещё в 2020 году: те, кто строит — получают дополнительные лимиты. Стройте, финансирование мы найдем", — резюмировал Андрей Травников.

Добавим, что в 2024 году на строительство жилья-детей сирот и служебного жилья запланировано направить более двух миллиардов рублей, примерно такая же сумма предусмотрена бюджетом и на 2025 год.